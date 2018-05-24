قائمة لاعبي ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة فريقه الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل ضد ليفربول الإنجليزي، في مدينة كييف الأوكرانية.

وجاءت قائمة الملكي كالتالي:

حراس المرمى: كيلور نافاس، وكيكو كاسيا، ولوكا زيدان.

المدافعون: داني كارفاخال، وخيسوس فاييخو، وسيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وناتشو، ومارسيلو، وثيو هيرنانديز، وأشرف حكيمي.

لاعبو الوسط: توني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، وماركوس يورينتي، وماركو أسينسيو، وإيسكو، وماتيو كوفاسيتش، وداني سيبايوس.

المهاجمون: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وجاريث بيل، ولوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال.