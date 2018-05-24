رونالدو: أنا لست مثل صلاح

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إن مقارنته بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لا تجوز لعدة اعتبارات.

وأوضح رونالدو، في حوار مع صحيفة "آس" الإسبانية، أنه وصلاح مختلفان تماما، مضيفا "أنا ألعب باليمين وهو باليسار.. أنا طويل وهو قصير قليلا.. أنا أعتمد كثيرا على الضربات الرأسية، لذلك نحن مختلفان".

وأردف قائلا "يقارنني الناس بلاعب آخر، أنا مختلف عن أي لاعب آخر.. وصلاح كذلك مختلف".

وتابع "لكن علي القول إن صلاح قدم مستوى جيدا في دوري أبطال أوروبا وبصم على موسم رائع في الدوري الإنجليزي.. لكن سنرى ما سيحدث يوم السبت".

ويسعى ليفربول لإحراز لقبه السادس في دوري الأبطال وحرمان ريال مدريد من تحقيق اللقب 13 عندما يلتقيان، السبت، في النهائي بالاستاد الأولمبي في كييف.