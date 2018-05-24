الاحتلال يعتقل مقدسيا في العيسوية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس، المقدسي باسل محمود من منزله بقرية العيسوية في القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن باسل محمود، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، قبل اعتقاله.

مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي تعتقل فيه القوات الإسرائيلية محمود، فقد تعرض للاعتقال عدة مرات مع نجليه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المقدسي محمد سلامة عبيد ووالده في العيسوية مساء الخميس، تزامنا مع موعد الإفطار.

واضاف شهود العيان ان القوات استخدمت الكلاب البوليسية خلال تفتيش منزل محمد ووالده وتخريب محتوياتهما.

يذكر أن القوات الاسرائيلية تقتحم قرية العيسوية منذ بداية شهر رمضان يوميا، تزامنا مع موعد الإفطار بهدف التخريب والتنكيل بسكانها.