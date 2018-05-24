ترامب: إلغاء القمة الأميركية الكورية الشمالية انتكاسة كبيرة للعالم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إلغاء القمة الأميركية الكورية الشمالية "انتكاسة كبيرة للعالم بأسره"، وذلك بعد ساعات من إرساله رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أبلغه فيها بإلغاء عقد القمة التي كانت مرتقبة في 12 يونيو/حزيران المقبل في سنغافورة.

وفي ما يشبه عودة الحرب الكلامية بين الجانبين، أضاف الرئيس الأميركي خلال كلمة له من البيت الأبيض: "نحن مستعدون أكثر من ذي قبل لمواجهة أي تهديد كوري شمالي"، مؤكداً أن "قادة جيشنا وحلفاءنا مستعدون لأي تصرف غبي من قبل كوريا الشمالية".

وعبر ترامب عن أمله في "أن يفعل زعيم كوريا الشمالية ما هو صائب لمصلحة شعبه"، مبيناً أن "القمة مع كوريا الشمالية ستنعقد فقط في حالة إزالة تهديد الأسلحة النووية".

ووجه الرئيس الأميركي، في وقت سابق اليوم، إلى كيم جونغ أون، رسالة نشرها البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني يقول فيها: "كنت أتطلع إلى أن أكون هناك معك، وللأسف بناء على الغضب الهائل والعداء المفتوح المعروض في آخر تصريح لك، أشعر بأنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة".

وأضاف ترامب "لذلك، يرجى اعتبار أن هذه الرسالة تعتبر أن قمة سنغافورة، ولصالح الطرفين لن تُعقد"، مضيفاً "في يوم من الأيام، أتطلع كثيرًا لمقابلتك".

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت عبر المتحدثة باسم الخارجية الكورية الشمالية شوي سون هوي، اليوم الخميس، أن بلادها سوف تعيد النظر في مسألة عقد القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

كما نقلت "أسوشييتد برس" عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قوله إن كوريا الشمالية لم ترد على الطلبات المتكررة من المسؤولين الأميركيين لمناقشة الترتيبات اللوجستية للقمة التي ألغيت بين الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.