شهيدان من مصابي "مسيرات العودة" في غزة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، عن ارتقاء شهيدين من مصابي مسيرات العودة الكبرى.

وذكرت الصحة أن الشاب أحمد علي مصطفى قطوش (23 عاماً) استشهد متأثراً بجراح أصيب بها قبل أيام شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق استشهد الشاب مهند بكر أبو طاحون (21 عاماً) متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مسيرات العودة الكبرى.

وأفادت الصحة أن الشاب أبو طاحون جرى تحويله من غزة إلى المستشفى الأهلي في الخليل مساء أمس لتلقي العلاج، إلى أن أعلن عن استشهاده.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من آذار الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 120، بينهم 14 طفلاً.

ويتوافد آلاف الفلسطينيين بشكل يومي باتجاه مخيمات العودة المقامة على طول السياج الأمني، للمشاركة في مسيرات العودة التي بدأت بـ30 مارس الماضي.