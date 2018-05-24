نقل السفارة يفتح شهية "إسرائيل" لنيل الاعتراف بضم الجولان السوري

فتح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل سفارة بلاده لدى "إسرائيل" من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة شهية "إسرائيل" لنيل اعترافه بضم الجولان السوري المحتل، متوقعة قرب تحقق ذلك.

وقال ما يُسمى وزير المخابرات "الإسرائيلي" إسرائيل كاتس إن الإقرار بسيطرة "إسرائيل" على الجولان المحتل منذ 51 عاما "يتصدر جدول الأعمال" حاليا في المحادثات الدبلوماسية "الإسرائيلية" مع الولايات المتحدة.

واعتبر كاتس -وهو عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو- الإقرار الأميركي بضم الجولان "جزءا محتملا من نهج إدارة ترامب يقوم على مواجهة ما ينظر إليه على أنه توسع إقليمي وعدوان من جانب إيران" العدو اللدود لـ"إسرائيل" وفقاً لقوله.

وقال "هذا هو الوقت المثالي للإقدام على مثل هذه الخطوة، والرد الأشد إيلاما الذي يمكن توجيهه للإيرانيين هو الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان بإعلان رئاسي، منصوص عليه في القانون".

وذكر الوزير الإسرائيلي أن المسألة التي طرحها نتنياهو في أول اجتماع له في البيت الأبيض مع ترامب في فبراير/شباط 2017، قيد النقاش حاليا على مستويات متعددة داخل الإدارة والكونغرس، وأعتقد بأن هناك فرصة عظيمة مواتية واحتمالا كبيرا لحدوث هذا".

وردا على سؤال عما إذا كان مثل هذا القرار قد يتخذ هذا العام، قال "نعم، في بضعة أشهر قد تزيد أو تنقص قليلا".

وعلى الجانب الأميركي، قال مسؤول بالبيت الأبيض "نتفق مع "إسرائيل" في عدد كبير من القضايا"، لكنه أحجم عن تأكيد أي من التفاصيل التي أوردها كاتس في ما يتعلق بالجولان.

وبسؤاله عن تصريحات كاتس، قال مسؤول في السفارة الأميركية بـ"إسرائيل" ليست من سياستنا العامة مناقشة اتصالاتنا الدبلوماسية".