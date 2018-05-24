اندلاع حرائق بأحراش المستوطنين على حدود غزة بفعل بالونات حارقة

اندلعت حرائق في أحراش زراعية للمستوطنين "الإسرائيليين" ظهر اليوم الخميس، شرق مدينة غزة، ومستوطنة "نيرعام" شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع بفعل بالونات حارقة.

وأفاد مراسلنا بأن النيران اندلعت في "أحراش ملكة" شرق غزة بفعل بالون حارق، مشيرًا إلى أن قوات من إطفائية الاحتلال أخمدت النيران.

يُشار إلى أن هذه المرة الثانية التي تندلع فيها النيران بالأراضي المحتلة شرق حي الزيتون بمدينة غزة بفعل بالونات حارقة خلال اليوم.

كما اندلع حريق في مستوطنة "نيرعام" شرق بيت حانون بفعل بالون حارق أطلق من شرق البلدة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

يشار إلى أن الاحتلال اعترف بخسائر مادية كبيرة بفعل الطائرات والبالونات الحارقة التي يطلقها شبان فلسطينيون من القطاع منذ بدء مسيرات العودة الكبرى.