إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد إهمال الوضع الصحي لأسيرين مريضين

حذر تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، من تدهور الوضع الصحي لكل من الأسيرين عبد العزيز عرفة وقاسم مسلم، في ظل تعمد إدارة معتقلات الاحتلال اهمال حالتهما الطبية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الأسير المصاب عبد العزيز عرفة من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، يعاني من آلام في ساقه اليسرى، وذلك جراء اصابته برصاص جيش الاحتلال أثناء اعتقاله، وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، إلا أن إدارة معتقل "عوفر" ترفض وتماطل في تحويله من أجل الخضوع للعملية.

كما أشار تقرير الهيئة، إلى أن الأسير قاسم معروف مسلم من قرية تلفيت قضاء نابلس، يعاني من مرض الضغط وارتفاع نسبة السكر في الدم ولديه مشاكل في التنفس، كما أنه يشتكي من تشنج بالأيدي والأرجل ومن تصلب في الشرايين، لكن إدارة معتقل “الجلبوع” تماطل توفير العناية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

يذكر بأن الأسير معتقل منذ عام 2000 ومحكوم بالسجن 30 عاماً.