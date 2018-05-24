ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

جمعية اسعاد الطفولة تطلق مشروع افطار بدعم وتمويل من مؤسسة أنصار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:29 - 24 مايو 2018
مشروع افطار مشروع افطار
مشاركة

أطلقت جمعية اسعاد الطفولة-غزة، مشروع طرود إفطار شهر رمضان المبارك ضمن مشاريعها الخيرية والانسانية التي تقدمها في القطاع بدعم وتمويل من مؤسسة أنصار الدولية.

ويشمل المشروع على سلسلة من الانشطة الخيرية وبشكل يومي طيلة شهر رمضان وسوف يغطي المشروع العديد من المناطق من مختلف محافظات غزة وذلك للوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الفئات المحتاجة للتخفيف عن كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وتتمثل الانشطة الخيرية في:

1- طرود غذائية

2- افطار الصائم الجماعي

3- طرود خضروات

4- طرود الدقيق

5-توزيع وجبات افطار على البيوت المستورة

ويأتي هذا المشروع طرود افطار رمضان اليومي لتوفير الطعام والوجبات الساخنة للفقراء والايتام والمحتاجين استكمالا للمشاريع الخيرية العديدة التي تمولها وترعاها مؤسسة أنصار الدولية في قطاع غزة المحاصر.

وتقدم مجلس ادارة جمعية اسعاد الطفولة بجزيل الشكر والتقدير لأنصار الدولية على ثقتها المستمرة بالجمعية وعلى جهودها المبذولة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

33379607_1835523349831744_1295915749168119808_n
33379085_1835523363165076_4788215384815697920_n
33404514_1835523266498419_4553802555200634880_n
33487481_1835523033165109_7740446050044870656_n
 

متعلقات