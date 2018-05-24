جمعية اسعاد الطفولة تطلق مشروع افطار بدعم وتمويل من مؤسسة أنصار

أطلقت جمعية اسعاد الطفولة-غزة، مشروع طرود إفطار شهر رمضان المبارك ضمن مشاريعها الخيرية والانسانية التي تقدمها في القطاع بدعم وتمويل من مؤسسة أنصار الدولية.

ويشمل المشروع على سلسلة من الانشطة الخيرية وبشكل يومي طيلة شهر رمضان وسوف يغطي المشروع العديد من المناطق من مختلف محافظات غزة وذلك للوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الفئات المحتاجة للتخفيف عن كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتتمثل الانشطة الخيرية في:

1- طرود غذائية

2- افطار الصائم الجماعي

3- طرود خضروات

4- طرود الدقيق

5-توزيع وجبات افطار على البيوت المستورة

ويأتي هذا المشروع طرود افطار رمضان اليومي لتوفير الطعام والوجبات الساخنة للفقراء والايتام والمحتاجين استكمالا للمشاريع الخيرية العديدة التي تمولها وترعاها مؤسسة أنصار الدولية في قطاع غزة المحاصر.

وتقدم مجلس ادارة جمعية اسعاد الطفولة بجزيل الشكر والتقدير لأنصار الدولية على ثقتها المستمرة بالجمعية وعلى جهودها المبذولة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.









