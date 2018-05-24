الحكومة: الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية عدوان جديد على شعبنا

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، عدوانا جديدا تشنه حكومة الاحتلال الاسرائيلي، على شعبنا وارضنا ومقدساتنا، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المســــــتقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وطالب المحمود في بيان صحفي اليوم الخميس، بتطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية، ازاء العدوان الاحتلالي الاسرائيلي المستمر ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا، وانهاء الاحتلال لأرضنا وتحقيق السيادة والاستقلال.

وقال: يجب على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين، التي يصدرها والدفاع عنها امام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد، ضمانا لمصداقية المؤسسة الدولية واستمرار وجودها وفرض هيبتها.

وأكد أن تلك القوانين والقرارات الدولية تنص على ان كافة خطوات الاحتلال الاسرائيلي في ارضنا المحتلة منذ عام 1967 باطلة ولاغية ولا تغير من الواقع شيئا.

وجدد المحمود التأكيد على أن شعبنا وقيادته سيواصلون نضالهم وتصديهم المشرف لكافة المشاريع الهادفة إلى النيل من وجوده وثوابته الوطنية.