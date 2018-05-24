مصرع ثلاثة أطفال اختناقاً داخل مركبة في العيزرية

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم، اليوم الخميس، نتيجة الاختناق داخل مركبة في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات أن الأطفال يوسف زيدان موسى عبيات، والطفلتين الشقيقتين رنيم ورهف محمود أبو غالية، الذين تراوحت أعمارهم ين سنتين إلى ثلاث سنوات، لقوا مصرعهم أثناء تواجدهم داخل مركبة غير قانونية متوقفة في منطقة الجورة ببلدة العيزرية.

وأوضح أن الأطفال الثلاثة وصلوا إلى مركز طبي في بلدة أبو ديس المجاورة متوفين، حيث باشرت الشرطة والنيابة العامة فورا إجراءات التحقيق.

وبين أن التحريات الأولى التي أجرتها المباحث العامة بشرطة ضواحي القدس ومركز شرطة أبو ديس، دلت على أن الأطفال كان يلهون قرب منزلهم ودخلوا إلى المركبة قرب محل لدهان السيارات فأغلقت عليهم الأمر الذي أدى لوفاتهم.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة أحضرت صاحب المحل لاستكمال إجراءات التحقيق.