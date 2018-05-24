دخان السجائر يدمر عضلات الجسم

حذّرت دراسة دولية حديثة، من أن دخان السجائر لا يؤثر على الرئة وحسب، بل يدمر عضلات الجسم مباشرة، وخاصة عضلات الساق.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، بالتعاون مع باحثين من جامعة كوتشي اليابانية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (The Journal of Physiology) العلمية.

ولرصد تأثير دخان السجائر على العضلات، قام الباحثون بتعريض عدد من فئران التجارب لدخان التبغ لمدة 8 أسابيع.

ووجد الباحثون أن دخان السجائر يدمر العضلات مباشرة عن طريق تقليل عدد الأوعية الدموية وخاصة في عضلات الساق، وبالتالي تقليل كمية الأكسجين والمواد الغذائية التي يمكن أن تتلقاها العضلات.

وأضاف الفريق أن تقليل عدد الأوعية الدموية في العضلات يمكن أن يؤثر على عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، ومستويات النشاط، وكلاهما عوامل خطر للعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن والسكري.

ولم تحدد الدراسة أي من المواد الكيميائية التي يبلغ عددها حوالي 4 آلاف مادة ضارة في دخان السجائر، هي المسؤولة عن هذا الضرر في العضلات.

لكن الباحثين أشاروا إلي أن أهدافهم المقبلة هي التعرف على المواد الكيميائية المسؤولة عن هذا الضرر، إلى جانب فهم الآلية التي تقلل من عدد الأوعية الدموية في العضلات.

وقالت الدكتورة إلين برين، قائد فريق البحث: "نحن نعلم أن التدخين يحد من قدرة الشخص على ممارسة الرياضة لأنه يجعل العضلات أضعف، وكان يعتقد على نطاق واسع أن ضعف العضلات نتيجة أن الرئة تصبح ملتهبة وبالتالي تحد من النشاط وممارسة الرياضة".

وأضافت أنه "من الأهمية بمكان أن نظهر للناس أن تدخين السجائر له عواقب وخيمة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك مجموعات العضلات اللازمة للحياة اليومية، وذلك لوضع استراتيجيات لوقف الأضرار الناجمة عنه".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنويًا، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

وأوضحت المنظمة أنه التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.

وأضافت أنه ما لم يُتخذ إجراء في هذا الصدد، يمكن للتبغ أن يقتل عددًا كبيرًا يصل إلى 8 ملايين شخص سنويًا، يعيش 80% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.