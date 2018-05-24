صور | رياضية رفح انطلاقة رمضانية قوية وابداع بالمشاركة

تشارك اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة رفح في البطولات الرياضية والساحات الشعبية التي تقام خلال شهر رمضان هذا العام.

وصعد فريق البنيان المرصوص الذي يمثل رياضية محافظة رفح في كل المسابقات الكروية الرمضانية على الملاعب المعشبة للدور ١٦ من البطولات الشعبية المقامة في محافظة رفح.

ويشارك فريق اللجنة الرياضية العامة بمحافظة رفح في كل من بطولة ريتشل كوري السنوية و بطولة الفقيد المناضل/ ابو علي شاهين الرمضانية وبطولة الفقيد المهندس / طارق ابو عاذرة، إضافة إلى بطولة القدامى المقامة على ملعب كندا المعشب.

ويسجل لفريق الرياضية العامة فوزه وصعوده في كل الجولات لدور ١٦ في كافة البطولات حتى اللحظة.

بدوره أكد مسئول اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة رفح الأستاذ حامد الجزار / أن حضور اللجنة الواسع في كل المنافسات لهذا العام هو تأكد على الانتشار الجماهيري لحركة الجهاد الإسلامي ولجانها عامة واللجنة الرياضية بشكل خاص.

وصرح الجزار بأن الهدف من المشاركة ليس الفوز ولكن توصيل الرسالة الجهادية بالأخلاق والمعاملة الحسنة.

منوها أن مثل هذه المنافسات تلقى صداها في الشارع الغزي مستشهدا بأن بطولة ريتشل كوري تقام للسنة الحادية عشر على التوالي.

وأوضح الجزار بأن اللجنة الرياضية تتجهز كذلك للمشاركة في بطولة ريتشل كوري للأشبال والتي حصد فيها فريق اللجنة على المركز الثالث العام الماضي.

الجدير بالذكر أن بطولات الساحات الشعبية الرمضانية ترعاها جهات رسمية وتلقى حشد جماهيري كبير.

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