"الزراعة" تستعد لافتتاح مشروع "الحديقة البحرية"

تستعد وزارة الزراعة، لافتتاح مشروع" الحديقة البحرية"، في ميناء غزة غرب المدينة، وهو الأول في فلسطين.

حيث تفقد وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة، مشروع إنجاز "الحديقة البحرية" والمنوي افتتاحه قريباً، برفقة وفد من وزارته.

ويأتي المشروع المقام على مساحة دونمين وبتكلفة تُقدر 220 ألف دولار، بتمويل قطري، ضمن جهود الإدارة العامة للثروة السمكية للتعريف بقطاع الصيد البحري والاستزراع السمكي والبيئة البحرية في فلسطين.

وأوضح عادل عطا الله مدير عام الثروة السمكية، أن الهدف من المشروع تقديم الخدمة العلمية والثقافية لكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني، خصوصاً طلبة المدارس والجامعات، مشيراً إلى أن الحديقة سكون مزار للمهتمين والباحثين والمتنزهين.

وذكر أن الحديقة تحتوي على معرض مجهز بالكامل للأسماك المحلية موضوعة في أحواض زجاجية شفافة تضم أسماك حية، وكذلك أحواض أخرى لأسماك "محنطة".

ووفق عطا الله، فإن الحديقة تضم قاعة بنظام "ثلاثية الابعاد" سيتم من خلالها عرض أفلام وثائقية لعرض أنواع الأسماك والتعريف بعمليات الصيد والاستزراع وكيفية المحافظة على البيئة البحرية.

ولفت إلى أن وجود مركب كبير "لانش" تابع لوزارة الزراعة، تم صيانته وترميم أجزاء كبيرة منه لعرضه في الحديقة، منوهاً إلى أن المرشدين الفنيين التابعين للوزارة سيتولون استقبال الزوار والشرح والإجابة على استفسارات الجمهور وتساؤلاتهم.

وفي الإطار، قدم عطا لله شكره لجمعية قطر الخيرية على دعمها لمشروع الحديقة البحرية ومشاريع أخرى كثيرة بالتعاون مع الوزارة، مثمناً الأهمية التي توليها الجمعية لقطاع الصيد البحري وتحسين ظروف الصيادين المعيشية.