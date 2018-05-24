"بائع البراد" أبو عويضة.. ذهب للحدود ليلتقط رزقه فعاد "مشلولاً"

اعتاد "بائع البراد" حسين أبو عويضة (41 عاماً) من حي التفاح وسط مدينة غزة، أن يتجول بالقرب من المدراس ليلتقط رزقه على عربته المتواضعة، لكنه مع انتهاء العام الدراسي, ذهب في يوم المليونية على الحدود الشرقية لمدينة غزة، لعله يعود مُحملاً ببعض من قوت أطفاله، لكنه عاد محملاً بالإسعاف لمجمع الشفاء الطبي بعد أن أصيب بطلق ناري متفجر في العمود الفقري.

ويوضح شقيق أبو عويضة، أن حسين كان دائماً يتجول بالقرب من المدارس ككل عام ولكن مع انتهاء العام الدراسي وجد رزقه عند حشود المواطنين على الحدود الشرقية، حيث كان يتجول على بعد أمتار كبيرة بعيدة عن الحدود بهدف بيع البراد للمواطنين.

وفي يوم إصابته أضاف شقيقه: في يوم الرابع عشر من مايو الجاري باغتته رصاصة جنود الاحتلال، فلم يجد نفسه إلا وقد هوى على الأرض وينزف من ظهره، وقد وصلنا في بداية الأمر خبر استشهاده وعندما ذهبنا للمستشفى وجدناه تحت المتابعة وكانت إصابته حرجة للغاية.

وقد ناشد أبو عويضة، الضمائر الحية بالنظر لحالته خاصة وأنه مقعد الآن في مستشفى الوفاء للتأهيل، ويتلقى الرعاية الصحية والتأهيل، ولديه بارقة أمل في أن يمشى على قدميه مرة أخرى خاصة، وأن حسين أبلغه أنه يشعر ببعض الحركة والحرارة في قدميه.

كما ناشد المسئولين بتحويل شقيقه إلى العلاج بالخارج لعلها تكون بارقة أمل لحياة جديدة له ولأطفاله الأربعة، أكبرهم لا يتجاوز الثالثة عشر من عمره وهو المعيل الوحيد لأسرته من خلال تلك العربة التي يعمل عليها منذ سنوات طويلة.

د.ماجد الددح طبيب الجراحة العامة بالمجمع، يوضح بأن حالة أبو عويضة صعبة للغاية نتيجة إصابته برصاصة مباشرة في العمود الفقري أدت إلى قطعه بالكامل على مستوى الفقرة الصدرية العاشرة بالإضافة إلى إصابة في البطن ووجود شظايا فوق الكبد والرئتين، واستمر تحت المتابعة والرعاية الصحية لعدة أيام في المجمع وتم تحويله إلى مركز الوفاء للتأهيل.

وبحسب احصائية وزارة الصحة في قطاع غزة، حول اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني بحق المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى التي بدأت في 30 مارس في مناطق شرق قطاع غزة، فقد استشهد 112 شهيد وأصيب 13190 بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

وقد كانت الإصابات 7618 بجراح مختلفة، و5572 اختناق بالغاز، من بين المصابين 502 في الرأس والرقبة، و283 في الصدر والظهر، و325 في البطن والحوض، و938 في الأطراف العلوية، و325 في الأطراف السفلية، و1117 أماكن متعددة، فيما أجريت 32 عملية بتر في الأطراف، 27 منها في الأطراق السفلية.







