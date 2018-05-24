نقل الأسير المضرب إباء البرغوثي من عزل "عسقلان" إلى سجن "النقب"

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، إن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت صباح اليوم الخميس، الأسير المضرب عن الطعام إباء عمر البرغوثي (40 عاماً)، من عزل سجن "عسقلان" إلى سجن "النقب".

وكان الأسير البرغوثي من قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، قد صعد من إضرابه بتوقفه عن شرب الماء ورفضه لأخذ المدعمات.

وأوضحت الهيئة أن الأسير البرغوثي أصبح هزيل البنية، ويعاني من تدهور واضح على وضعه الصحي، ويشتكي من إرهاق شديد وآلام في العضلات والعظام وصعوبة في النوم، وضعف في النظر، كما أنه يعاني من تقيؤ شديد يرافقه خروج للدم.

يذكر أن الأسير البرغوثي معتقل إدارياً منذ 2017/8/2، ومضرب عن الطعام منذ 34 يوماً احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري، ولا يزال مقاطعاً لعيادات السجن، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية.