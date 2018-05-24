الاحتلال سيصادق على بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الاسبوع المقبل

أعلن وزير الحرب "الإسرائيلي"، أفيغدور ليبرمان، صباح الخميس عن منح تصاريح لبناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية الأسبوع المقبل، مشددًا على أن الاستيطان سيشمل جميع أرجاء الضفة.

وقال ليبرمان في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": إن "مجلس التخطيط في الإدارة المدنية سيوافق على منح تصاريح بناء لـ2500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الأسبوع المقبل".

وذكر أن من بين هذه الوحدات 1400 ستُمنح تصاريح بناء فورية.

وأضاف ليبرمان "سنقوم بالبناء في كل أرجاء الضفة الغربية، من الشمال إلى الجنوب، في التجمعات الكبيرة والصغيرة، وسنستمر في استيطان وتنمية الضفة، فعلًا وليس قولًا".