الشهادة تغيب طالبين.."31.755"طالب من قطاع غزة يتوجهون لامتحانات الثانوية العامة السبت

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة ،أن "31.755" طالب وطالبة من قطاع غزة يتوجهون لامتحانات الثانوية العامة "الإنجاز" في دورته الأولى يوم السبت القادم الـ26 من مايو.

وقال نائب مدير عام العلاقات الدولية والعامة في الوزارة معتصم الميناوي: إن 7.384 طالب من طلاب العلمي و 22.982 أدبي ، حيث سيكون جميع الطلاب موزعين على 180 قاعة .

وبين الميناوي، أن طالبين من طلاب التوجيهي في قطاع غزة لن يتمكنا من تقديم الامتحانات كباقي الطلاب بعد ارتقاءهما شهيدين برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة وهما / الطالب الشهيد: بلال بدير الأشرم الصف الثاني عشر علمي في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية النصيرات ، والطالب: إبراهيم أحمد الزرقة الصف الثاني عشر علمي بمدرسة حسن الحرازين الثانوية من مدينة غزة.

وكانت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت أن 76811 طالب وطالبة سيتوجهون يوم السبت 26/5/2018 إلى قاعات امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018 في دورته الأولى "دورة مروان شرف" في المحافظات الشمالية والجنوبية؛ منهم حوالي 42% في المحافظات الجنوبية وحوالي 48% في المحافظات الشمالية موزعين على 9 فروع أساسية؛ يتضمن بعضها مسارات تطبيقية؛ حيث ينظم الامتحان في (656) قاعة بضمنها القاعات الثلاث التابعة للمدارس الفلسطينية خارج الوطن في كل من قطر ورومانيا وبلغاريا، مشيرةً إلى أن ما يقرب من 21 ألف سيعملون في الامتحان ما بين مراقبين ومصححين، علماً أن التقدم لهذا الامتحان سيكون وفق المنهاج القديم للمرة الأخيرة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن أعداد المتقدمين زادت عن العام الماضي بنسبة بلغت (6.6 %). كما أشارت إلى أن المتقدمين يتوزعون على النحو الآتي:

51447 طالباً/ة في الفرع الأدبي، و18937 طالباً/ة في الفرع العلمي، و3279 طالباً/ة في فرع الريادة والأعمال، و40 طالبا/ة في فرع التكنولوجيا الذي يعقد لأول مرة بدءاً بمديرية القدس، بينما يتقدم للامتحان 3108 طالب/ة في الفروع المهنية المختلفة (الزراعي، والصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي والتطبيقي).