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إصابة جندي بجراح خطرة أثناء مداهمة منازل المواطنين بالضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:16 - 24 مايو 2018
جندي جندي
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قالت القناة العاشرة اليوم الخميس، أن جندياً "إسرائيلياً" أصيب بجراح خطيرة أثناء مداهمات لمنازل المواطنين بالضفة المحتلة.

وأضافت القناة العاشرة، أن الجندي من وحدات المستعربين أصيب خلال مداهمة قوات الاحتلال لمنازل المواطنين في الضفة.

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