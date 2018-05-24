قانون يمنع تصوير جنود الاحتلال

تنوي لجنة الاحتلال الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، الأحد القادم، مناقشة اقتراح قانون يمنع تصوير أو توثيق جنود الاحتلال.

بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست ورئيس "يسرائيل بيتينو"، روبرت إيلتوف، وذلك بدعم من وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان.

ويحدد اقتراح القانون، الذي يمنع تصوير وتوثيق جنود جيش الاحتلال، عقوبات شديدة على من يخالف هذا القانون.

وجاء في اقتراح القانون إن "من يصور شريطا أو يلتقط صورا أو يسجل جنودا أثناء قيامهم بوظيفتهم، بهدف زعزعة معنويات الجنود والمواطنين ستكون عقوبته السجن مدة 5 سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف المس بأمن الدولة فإن العقوبة تكون 10 سنوات".

وينضاف إلى ذلك، اقتراح بـ"منع نشر مضامين التصوير أو التسجيل في الشبكات الاجتماعية أو في الإعلام الممأسس".