جيب عسكري يدهس شاباً ويعتقله بحجة محاولته إطلاق النار

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، شاباً بعد دهسه بمركبة عسكرية، بزعم إطلاقه النار باتجاه قوة تابعة للاحتلال غرب بيت لحم.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب وهو في العشرينات من العمر، بعد أن أطلق النار باتجاههم قرابة الساعة 02:30 من فجر اليوم على حاجز منطقة الخضر غرب بيت لحم.

وأضافت أن مركبة عسكرية دهست الشاب الفلسطيني الذي واصل الفرار من المكان، وعندها أطلق جنود الاحتلال النار في الهواء، وقاموا باعتقاله، ووصفت إصابته بالطفيفة.

كما ادعت قوات الاحتلال أنها عثرت على مسدس وسكين بحوزة الشاب الذي تبين أنه من بلدة بيت ساحور، القريبة من مدينة بيت لحم.