الطقس:أجواء معتدلة اليوم وارتفاع الحرارة غداً

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية و يكون الجوغائما جزئياً الى صاف وحاراً نسبياً الى حار، ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئياً وحاراً نسبياً الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية،وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجوغائما جزئياً الى صاف وحاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجوغائما جزئياً الى غائم حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية يومي الجمعة والسبت من التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.