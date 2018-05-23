شهادة الثانوية العامة.. حلم "ولاء" الذي أصبح بعيداً

لم يكن طالب الثانوية العامة "ولاء المنيراوي" يعلم أنه سيشارك في ملحمة أحد دروس التاريخ التي سيخط مدادها بدمه، بعد أخذه قسطا من الراحة في مذاكرة كتاب التاريخ، وخاصة أن امتحانات الثانوية العامة على أبوابها، ليتوجه مع أصدقائه للمشاركة في مسيرة العودة السلمية.

وتقول والدته: " ولاء" ابني البكر لثلاثة أبناء وبنتين، كان كل أملي وصوله لمرحلة الثانوية العامة " التوجيهي" وتفوقه ، لقد كنا ننتظر امتحانات الثانوية العامة على أحر من الجمر ليتكلل النجاح والمثابرة بالالتحاق بالجامعة.

وتابعت: "لم أكن أعلم أنه بذهابه مع أصدقائه ومشاركته في مسيرة العودة لن يكمل حلمه وحلمنا جميعا ، فهو لازال يرقد في المستشفى ويخضع لعمليات تنظيف مستمرة لإصابته، وهو لا يستطيع المذاكرة من شدة الألم".

من جهته أكد د. أشرف حجازي رئيس قسم الجراحة في مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار، أن اصابة طالب الثانوية العامة "ولاء" برصاص متفجر نتج عنه جرح قطعي تهتكي بطول 20سم أحدث مدخل ومخرج في الإلية اليمنى، وهو يحتاج إلى عمليات تنظيف متكررة مع خضوعه للبنج الكامل، والاصابة لم تحدث أي إعاقة ،ولكنه يعاني من ألم شديد وصعوبة في الحركة.

من جهته أكد مسئول العلاقات العامة في مستشفى ابو يوسف النجار أ. زياد عمر أن "ولاء" هو أحد الإصابات(162) التي استقبلها المستشفى يوم الاثنين الماضي وهو الاكثر دموية ، وتم دخول 31 حالة منها وتحويل ثماني حالات على مستشفيي الأوروبي وناصر، وسجلت (6) حالات خطيرة ، و(76) إصابة متوسطة، و(151) إصابات طفيفة ، في حين ودعت رفح ثلاثة شهداء في ذات اليوم.