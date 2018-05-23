ضغوطات فتحاوية على أبو مازن لاقالة الحمدلله .. من هم المرشحون؟

قال مراسل الشؤون العربية للقناة 11 العبرية جال بيرغر، إن هناك ضغوطات فتحاوية داخلية على أبو مازن لإقالة رئيس الوزراء رامي الحمدلله .

وأوضح بيرغر أنه كان من المقرر أن يتم ذلك الأحد، مشيراً إلى أنه تم تأجيله بسبب تدهور صحة رئيس السلطة محمود عباس.

وذكر مراسل القناة أن المرشحين لخلافة الحمدلله هم، شكري بشارة، محمد مصطفى وزياد عمرو.

ولفت إلى أن الأوروبيين لا يعارضون كما سبق مع فياض بمساهمة الحمدلله في تجفيف غزة.

وفي السياق، قال وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، إن الوضع الصحي لأبو مازن ليس في أحسن حالاته.

وأضاف ليبرمان في حديثه لراديو الجيش: "أنا اعتمد هنا على التقارير الفلسطينية ولا يلزم هنا تقارير استخبارية، فكل من يدخل المشفى ثلاث مرات في أيام وضعه ليس جيدا".