الاحتلال يكشف عن مهام واسم أبرز وحداته في أحداث غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، عن اسم وتفاصيل أحد أبرز وحداته، والتي قال إنه كان لها دورًا كبيرًا في مواجهة مسيرة العودة الكبرى عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وحسب موقع واللا العبري، فإن الوحدة تسمى "متمون" وتعني بالعربية "المخبأ"، وهي متخصصة في توفير الاختراعات والابتكارات التكنولوجية العاجلة لتقديم الحلول ومتطلبات الميدان في أوقات السلم والحرب.

وزعم "واللا" أن الجيش الإسرائيلي قرر الكشف عن الوحدة في ظل الإنجازات الكبيرة الأخيرة التي حققتها في مساعدة القوات الميدانية في مواجهة المظاهرات الحاشدة شرق غزة.