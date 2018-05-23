ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

الاحتلال يكشف عن مهام واسم أبرز وحداته في أحداث غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:50 - 23 مايو 2018
جيش الاحتلال جيش الاحتلال
مشاركة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، عن اسم وتفاصيل أحد أبرز وحداته، والتي قال إنه كان لها دورًا كبيرًا في مواجهة مسيرة العودة الكبرى عند الحدود الشرقية لقطاع غزة. 

وحسب موقع واللا العبري، فإن الوحدة تسمى "متمون" وتعني بالعربية "المخبأ"، وهي متخصصة في توفير الاختراعات والابتكارات التكنولوجية العاجلة لتقديم الحلول ومتطلبات الميدان في أوقات السلم والحرب.

وزعم "واللا" أن الجيش الإسرائيلي قرر الكشف عن الوحدة في ظل الإنجازات الكبيرة الأخيرة التي حققتها في مساعدة القوات الميدانية في مواجهة المظاهرات الحاشدة شرق غزة.

متعلقات