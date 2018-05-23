القيادي البطش: غزة لن تسمح بسرقة القدس وستظل في الواجهة حتى تفشل صفقة القرن

قال الأستاذ خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مسيرات العودة في غزة لن تسمح بسرقة القدس وستظل في الواجهة حتى تفشل صفقة القرن.

جاء ذلك في كلمة للقيادي البطش، اليوم الأربعاء، في مخيمات العودة شرق غزة بحضور الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار وقادة الفصائل الفلسطينية.

وأكد القيادي البطش، أن مسيرات العودة ستعيد للشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى أرضه وستكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، مشيراً إلى أن شعبنا يكافح ويناضل من أجل العودة التي لا مفر.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيعيد بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أرضية مسيرات العودة، ووحدتنا على قاعدة الكفاح الوطني في مواجهة المحتل.

وأردف البطش قائلاً: "هناك مؤامرات مستمرة تحاك من أجل تمرير ما يسمى بصفقة القرن، مشيراً إلى أن ملامحها بدأت بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتجلت وقاحتها في الصورة التي رفعها ديفيد فيردمان سفير ترامب في تل أبيب وهو يسرق الأقصى منا نهاراً جهاراً".

وأكد أن أهل غزة في مسيرات العودة فاجأوا صفقة القرن التي تهدف للمرور عبر غزة، وشكلوا عائقا كبيرا في وجهها، مثمناً تضحيات الشعب الفلسطيني شرقي قطاع غزة.

ووجه القيادي البطش، التحية لشباب الانتفاضة وشباب مسيرات العودة والوحدات العاملة في مسيرة العودة على أرض الميدان التي أثبتت رغم الفرق الهائل في موازين القوى، مضيفاً: "هناك شيء لا يملكه الاحتلال ونمتلكه نحن وهو الإصرار والإرادة والتضحية".