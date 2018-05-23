سقوط طائرة مُسيّرة من غزة في "أشكول"

ذكرت القناة "العاشرة" العبرية أن طائرة صغيرة مُسيّرة حلقت الليلة الماضية فوق مناطق في تجمع مستوطنات "أشكول" شرقي غزة وتحطمت فيما بعد بالمنطقة دون وقوع إصابات.

وقالت القناة إن الطائرة تم إطلاقها من غزة، حيث يقوم الجيش بفحص الطائرة للتعرف على مهامها.

وعقّب رئيس تجمع مستوطنات "أشكول" الأسبق عضو الكنيست الحالي حاييم يلين على الحادثة قائلاً إن تهديد حماس القادم على الأبواب؛ وذلك في إشارة لسقوط الطائرة المسيرة، مناشداً الجيش بالاستعداد الفعلي لإبعاد خطر مماثل في المستقبل.

وأضاف أنه توجه إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بطلب عقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع الطائرات الصغيرة المسيرة مع الجهات المختصة والبحث عن حلول لهذا المرض على حد تعبيره.