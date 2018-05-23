ليبرمان يعد خطة لـ"تحصين" مستوطنات الشمال من الصواريخ

كشف النقاب، اليوم الأربعاء، عن أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يعد خطة لتحصين مستوطنات الجبهة الشمالية من أي تهديد صاروخي من لبنان أو سوريا.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الخطة التي يعكف عليها ليبرمان وأطلق عليها اسم "درع الشمال"، ستكلف مبلغ 5 مليارات شيكل على مدار خمسة أعوام ولا يوجد لها تمويل.

وأشارت الإذاعة إلى أن هناك توجها لتوفير التمويل من جهات خارجية.

وقالت إنه سيتم طرح هذه الخطة على المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" في يونيو/ حزيران المقبل.

وبينت أن الخطة ستشمل إعادة تأهيل الملاجئ وبناء غرف آمنة وحماية المدارس والروضات والعيادات، وتعزيز الدفاع وحماية المستوطنات والخدمات الحيوية فيها، مشيرةً إلى أن الخطة ستطبق حتى 45 كيلو متر من الحدود.