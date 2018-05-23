رئيس برشلونة عن غريزمان: لن يحدث أي شيء جديد!

تحدث رئيس فريق برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، عن آخر المستجدات المتعلقة بإمكانية التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال تصريحات إذاعية، نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، قال بارتوميو إنه لن يحدث أي شيء جديد، في هذا الصدد، حتى تموز/يوليو المقبل.

وقال رئيس البارسا "كما تفهمون، لا يمكنني التحدث عن هذا الموضوع، لأننا نحترم اللاعبين الذين هم مرتبطون بعقود، مع أندية أخرى.. أولا علينا إغلاق ملف هذا الموسم، الذي سينتهي بنهاية حزيران/يونيو، وفي الأول من تموز/يوليو، سنفكر في الموسم التالي".

وأضاف "برشلونة يعمل من أجل الموسم المقبل، لكن لا أستطيع أن أوضح ما نقوم به، نحن نعمل بجد، ونعرف جيدا ما علينا القيام به".

واختتم بارتوميو "بالطبع مشجعو برشلونة يحبون أن يضم فريقهم، أفضل اللاعبين في العالم، لكن نحن لدينا بالفعل لاعبون جيدون جدا، وهذا ظهر بوضوح في الموسم المنصرم، من خلال تتويجنا بالثنائية المحلية".