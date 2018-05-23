3 مناطق آمنة للسباحة على شاطئ بحر قطاع غزة فقط



قالت سلطة جودة البيئة ان نتائج الفحص الجديد أظهرت وجود 3 مناطق آمنة للسباحة على طول شاطئ قطاع غزة، داعيه في ذات الوقت لإنقاذ موسم اصطياف 2018.

وقالت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي ان المناطق الآمنة للسباحة هي شمال نفوذ بلدية بيت لاهيا وجنوب نفوذ بلدية دير البلح مرورا بكامل نفوذ بلدية القرارة ووصولا الى شمال نفوذ بلدية خانيونس، اضافة الى المنطقة الوسطى من نفوذ بلدية خانيونس.

واجتمعت سلطة جودة البيئة مع بلديات قطاع غزة ومصلحة مياه بلديات الساحل (وهي الجهات المسؤولة عن تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي) بحضور كل من وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة والشرطة البحرية مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياته لأجل إنقاذ موسم اصطياف 2018 الذي سيبدأ عملياً نهاية شهر رمضان المبارك منتصف يونيو المقبل، واتاحة الفرصة لمواطني قطاع غزة للاصطياف بشكل آمن وتخفيض تلوث الشاطئ عن المستوي الحاد الحالي.

من جهتها طالبت البلديات ومصلحة مياه بلديات الساحل الحكومة الفلسطينية والمانحين بتوفير الدعم الكافي لها خصوصا الوقود اللازم لتشغيل محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي لتمكينها من خفض تلوث الشاطئ.

ويرجع تلوث أجزاء كبيرة من الشاطئ إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، ووصول انقطاع الكهرباء ل 20 ساعة متواصلة ما سبب في تصريف أكثر من 115 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا الى شاطئ البحر دون معالجة أو بمعالجة جزئية.

جدير بالذكر أن نتائج مراقبة جودة مياه شاطئ محافظات غزة لشهر أبريل 2018 أظهرت تلوث نحو 75% من طول الشاطئ الكلي البالغ 40 كم.

ويأتي هذا الفحص ضمن برنامج مراقبة جودة مياه شاطئ قطاع غزة المستمر الذي تنفذه سلطة جودة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة وبمساعدة الشرطة البحرية.

جدير بالتوضيح أن منظمة الصحة العالمية WHO تبين في مصادرها بأن السباحة في مياه ملوثة بالصرف الصحي تتسبب في حدوث التهابات الجهاز التنفسي العلوي والتهابات العيون والآذان وتجويف الأنف والجلد إضافة الى التهابات الجهاز الهضمي لمن يبتلعون هذه المياه أثناء السباحة.

وأهابت سلطة جودة البيئة بجميع المصطافين في غزة الابتعاد عن السباحة في المناطق الملوثة لأجل صحتهم وسلامتهم.