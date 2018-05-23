الجيش الإيراني: لن ننتظر إذن واشنطن لتطوير قدراتنا الدفاعية

قال مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى في خطاب أمام البرلمان في طهران إن بلاده لن تنحني لضغوط واشنطن عليها بالحد من أنشطتها العسكرية، ولن تنتظر الإذن من واشنطن للموافقة على تطوير قدراتها الدفاعية.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء عن رئيس الأركان، الجنرال ميجور محمد باقري، قوله إن "القوات المسلحة الإيرانية الآن، بحمد الله، أكثر استعدادا لتطوير قدراتها الدفاعية".

وقال إن واشنطن ليس لديها الشجاعة لأي مواجهة عسكرية مع طهران، بحسب ما أوردته وكالة إرنا.

ووصف باقري قادة الولايات المتحدة "بالخونة، القساة، المجرمين، المعزولين، الغاضبين، الفاسدين".

وجاءت تصريحات باقري بعد يومين من قول وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن ستفرض على إيران "أشد العقوبات صرامة في التاريخ" إن لم تقلص من نفوذها الإقليمي، وتحد من برنامج صواريخها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد انسحب قبل أسبوعين من الاتفاق الدولي النووي مع إيران، الذي أدى إلى تخفيف العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.