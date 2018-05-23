الصحة: معدلات صرف الأدوية لا تكفي لأعداد المصابين



أكد مدير دائرة صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة علاء حلس أن كميات الادوية المصروفة من مخازن وزارته لا تكفي لأعداد المصابين التي وصل عددهم إلى (13190) مصاب، ويحتاجون إلى رعاية صحية متكاملة خاصة المنومين منهم.

وذكر حلس في بيان صحفي، أن هناك العديد من الاصناف الدوائية تعاني استنزافا كبيرا في أرصدتها خاصة بعض المضادات الحيوية، ومميعات الدم كالهيبارين، والكليكسان، والمحاليل الوريدية.

وقال: "على الرغم من وصول كميات من أدوية التبرعات للوزارة إلا أنها في ظل عدد المصابين الهائل والاستنزاف الكبير لا تسد العجز الدوائي، وهي خدمات إسعافية مؤقتة، مؤكدا أن الادوية والمهمات الطبية تحتاج إلى ديمومة توفيرها في صيدليات المستشفيات خاصة في أوقات الطوارئ.

ودعا حلس جميع المؤسسات الدولية والاغاثية إلى زيارة المستشفيات، ودراسة الواقع الصحي الدوائي التي تعاني منه وزارة الصحة منذ 12 عاما وحتى اللحظة، وامدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم حتى تستمر بتقديم الخدمات الدوائية، وحتى يشعر المريض الغزى بالأمن الدوائي خاصة في ظل اغلاق المعابر وضعف التحويل للخارج.