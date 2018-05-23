رونالدو يعلق على إمكانية انضمام نيمار للريال

علق نجم ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، على إمكانية انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال كريستيانو رونالدو ضاحكا، في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "منذ انتقالي لريال مدريد هناك حديث مستمر عن التعاقدات الجديدة، ويقولون إن 50 لاعبا سوف يأتون، وفي النهاية لا يأتي أحد".

وختم رونالدو "يقال في أيلول/سبتمبر سيأتي العديد من اللاعبين لريال مدريد، وفي النهاية نخوض الموسم بنفس القائمة تقريبا".

يشار إلى أن تقارير صحفية إسبانية، تحدثت عن ترحيب كريستيانو رونالدو، بالتعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالرغم من صعوبة ذلك لرفض باريس سان جيرمان، بيع البرازيلي الذي ضمه في الصيف الماضي من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو.