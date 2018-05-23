روسيا تعلن عن اكتشاف نفطي مهم في العراق

قالت شركة "روس نفط"، اليوم الأربعاء، إنها افتتحت حقلا نفطيا جديدا في العراق يدعى "سلمان"، ما سيسهم في زيادة إنتاج الخام لهذا العضو في أوبك، الذي يعاني من صعوبات مالية بعد حربه ضد الإرهاب.

وأفادت الشركة الروسية في بيان نشرته اليوم: "شركة "باشنفط انترناشيونال"، التابعة لمجموعة "روس نفط"، افتتحت حقل نفط جديد يسمى "سلمان"، وذلك بناء على نتائج حفر البئر الاستكشافي الأول في بلوك 12 في العراق".

وأضافت أنه تم اكتشاف النفط الخام بعد حفر بئر تصل عمقها إلى 4277 مترا، ما يعد مؤشرا على اكتشاف احتياطيات من الخام. ويقع البلوك الـ12 في جنوب غرب العراق بجزء غير مدروس.

ولم تكشف "روس نفط"، التي تعد كبرى شركات النفط الروسية، في بيانها عن حجم الاحتياطيات المتوقعة للحقل الجديد، لكنها اكتفت بالقول إن الكشف يعد علامة فارقة في تطور مشاريع التنقيب والإنتاج الدولية للشركة.

إلى أن "روس نفط" ليست شركة النفط الروسية الوحيدة التي تنشط في العراق، حيث تشارك "لوك أويل" و"غاوبروم نفط" في مشاريع نفطية أيضا في هذا البلد الغني بموارد الطاقة.