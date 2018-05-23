صحيفة تُعلق على تصريحات السنوار بشأن مسيرة العودة

علقت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، على شروط قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، لإيقاف مسيرة العودة.

وقالت الصحيفة، إن حماس تواصل ممارسة الضغط الشديد على "إسرائيل" في المستوى السياسي، من خلال دعمها للمسيرات الشعبية على حدود القطاع.

وأشارت إلى تحذير السنوار لـ"إسرائيل" والمجتمع الدولي من أنه إذا لم يحدث تقدم في الاتصالات مع الوسيط المصري حول تخفيف الحصار على غزة، "فإننا سنعود إلى المظاهرات على السياج مع رجالنا وأولادنا ونساءنا".

ولفتت، إلى أنه بالإضافة إلى التهديدات، ذكر السنوار التاريخ الجديد الذي سيتم فيه تجديد التظاهرات على السياج الحدود، إذا لم يحدث أي تقدم في المحادثات غير المباشرة: يوم "النكسة" في 5 حزيران (بعد أسبوعين).

وأضافت الصحيفة العبرية، أن قائد حماس شدد على أن هذا ليس إنذارًا، بل تحديد موعد للمجتمع الدولي وبلدان المنطقة لكي تعمل من أجل غزة.

ونفى السنوار أن تكون هناك أية اتفاقات بين حركته والقاهرة لوقف الحراك ومسيرات العودة، مشددًا "هذا الحراك مستمرّ حتى يحقق شعبنا أهدافه كاملة، وعلى رأسها كسر الحصار مرة واحدة وإلى الأبد".

واستشهد 112 مواطنًا وأصيب الآلاف إثر قمع قوات الاحتلال للمشاركين في المسيرات السلمية التي انطلقت في 30 آذار/ مارس على حدود القطاع، بحسب آخر إحصائية أعلنت عنها وزارة الصحة بغزة.