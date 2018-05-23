نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتدي على أسيرين بالضرب خلال اعتقالهما

قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المعتقلين علي محمد دار زيد من مخيم الجلزون، والمعتقل فراس مرار من الخليل، وذلك خلال عملية اعتقالهما.

ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير زيد أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزله فجرا في الثاني من الشهر الجاري، واعتدت عليه بالضرب بعد تقييده، كما وجه له جنود الاحتلال الشتائم، ولاحقاً جرى نقله إلى معسكر "بيت إيل"، وبقي فيه لمدة خمس ساعات على الأقل، ثم جرى نقله إلى معتقل "المسكوبية" حيث يُحتجز اليوم.

كما وأفاد الأسير مرار (27 عاما) أن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب، أثناء مروره من حاجز "الكونتينر" الساعة السابعة صباحا في الثامن عشر من أيار الجاري، قبل أن يتم اعتقاله لاحقا، ونقله إلى معتقل "عتصيون". علماً أنه تم الافراج عنه قبل فترة وجيزة، وذلك بعد قضائه مدة حكمه البالغة 13 شهراً.