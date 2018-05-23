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مصادر: صرف نصف راتب لشهر واحد لموظفي السلطة بغزة الثلاثاء القادم

  • فلسطين اليوم - غزة-خاص
  • 11:44 - 23 مايو 2018
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أكدت مصادر خاصة عن صرف نصف راتب لشهر واحد فقط لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يوم الثلاثاء القادم.

وقالت المصادر لـ"فلسطين اليوم" ان الصرف سيكون يوم الثلاثاء والذي يوافق الـ29 مايو أي نهاية الشهر، ويأتي القرار دون توضيح اذا ما كان الصرف تزامناً مع شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، او ضمن مستحقات وسيلحقها راتب آخر قبيل عيد الفطر المبارك.

ويشار الى ان السلطة الفلسطينية تواصل سياسية قطع الرواتب والتلاعب في قيمة الرواتب موعد صرفها دون أي محاسبة من أحد او الاكتراث لكم المطالبات والقرارات التي صدرت عن الوطني للعودة عن قرار قطع رواتب موظفي السلطة كإجراءات عقابية والتحجج بالخلل الفني للشهر الثاني على التوالي.

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