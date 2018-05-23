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" الصحة " : معدلات صرف الادوية لا تكفى لأعداد المصابين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:31 - 23 مايو 2018
نفاد ادوية نفاد ادوية
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أكد د.علاء حلس مدير دائرة صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة على أن كميات الادوية المصروفة من مخازن وزارته لا تكفى لأعداد المصابين التي وصل عددهم الى (13190) مصاب و تحتاج الى رعاية صحية متكاملة خاصة المنومين منهم.

و أشار د.حلس الى أن هناك عديد من الاصناف الدوائية تعانى استنزافاً كبيراً فى أرصدتها خاصة بعض المضادات الحيوية و مميعات الدم كالهيبارين والكليكسان و والمحاليل الوريدية.

وقال :"على الرغم من وصول كميات من أدوية التبرعات للوزارة الا أنها فى ظل عدد المصابين الهائل و الاستنزاف الكبير لا تسد العجز الدوائي و هي خدمات إسعافيه مؤقتة , مؤكدا على أن الادوية و المهمات الطبية تحتاج الى ديمومة توفيرها فى صيدليات المستشفيات خاصة في أوقات الطوارئ.

و دعا د. حلس جميع المؤسسات الدولية والاغاثية الى زيارة المستشفيات و دراسة الواقع الصحي الدوائي التي تعانى منه وزراته منذ 12 عام و حتى اللحظة ,و امدادها بالأدوية و المستلزمات الطبية بشكل دائم حتى تستمر تقديم الخدمات الدوائية و يشعر المريض الغزى بالأمن الدوائي خاصة في ظل اغلاق المعابر وضعف التحويل للخارج.

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