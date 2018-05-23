" الصحة " : معدلات صرف الادوية لا تكفى لأعداد المصابين

أكد د.علاء حلس مدير دائرة صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة على أن كميات الادوية المصروفة من مخازن وزارته لا تكفى لأعداد المصابين التي وصل عددهم الى (13190) مصاب و تحتاج الى رعاية صحية متكاملة خاصة المنومين منهم.

و أشار د.حلس الى أن هناك عديد من الاصناف الدوائية تعانى استنزافاً كبيراً فى أرصدتها خاصة بعض المضادات الحيوية و مميعات الدم كالهيبارين والكليكسان و والمحاليل الوريدية.

وقال :"على الرغم من وصول كميات من أدوية التبرعات للوزارة الا أنها فى ظل عدد المصابين الهائل و الاستنزاف الكبير لا تسد العجز الدوائي و هي خدمات إسعافيه مؤقتة , مؤكدا على أن الادوية و المهمات الطبية تحتاج الى ديمومة توفيرها فى صيدليات المستشفيات خاصة في أوقات الطوارئ.

و دعا د. حلس جميع المؤسسات الدولية والاغاثية الى زيارة المستشفيات و دراسة الواقع الصحي الدوائي التي تعانى منه وزراته منذ 12 عام و حتى اللحظة ,و امدادها بالأدوية و المستلزمات الطبية بشكل دائم حتى تستمر تقديم الخدمات الدوائية و يشعر المريض الغزى بالأمن الدوائي خاصة في ظل اغلاق المعابر وضعف التحويل للخارج.