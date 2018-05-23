بنك فلسطين يفتتح مكتباً جديداً في حي الطيرة بمدينة رام الله

احتفل بنك فلسطين بافتتاح مكتبه الجديد في حي الطيرة بمحافظة رام الله والبيرة بالضفة المحتلة، وهو المكتب الذي يحمل الرقم 72 ضمن شبكة فروع ومكاتب بنك فلسطين في داخل الوطن.

وجرى حفل الافتتاح تحت رعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، وبحضور كل من هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، والسيد خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة، والمهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله، ود. عاطف علاونة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي العربي، ورشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين، وهاني ناصر، مدير عام البنك الإسلامي العربي، وعدد من المسؤولين والاقتصاديين ورجال الأعمال والصحفيين.

من جانبه، رحب الشوا بالحضور، مشيراً الى مواصلة البنك تحقيق أَهدافه وتكريس رسالته بالمساهمة في تعزيز اقتصادنا الوطني، من خلال تقديم خدمات مصرفية شاملة ومتميزة تلبي كافة احتياجات مجتمعنا وشرائحه الإِقتصادية المختلفة، إِلى جانب نشاطاته المتنوعة لتحقيق أَعلى درجات الشمول المالي في فلسطين وإِيصال خدماتنا المصرفية إِلى كل مكان داخل هذا الوطن.

وقال الشوا بأن البنك عمل خلال الفترة الماضية على تعزيز مفهوم الشمول المالي بالتركيز على شرائح المجتمع من أَطفال وشباب ونساء. عبر إِطلاق العديد من البرامج والخدمات المصرفية الجديدة التي تلبي الإِحتِياجات المختلفة والتي كان أَهمها إِطلاق أَوسع وأَشمل برنامج مصرِفي للسَّيدات في فلسطين وهو بَرنامج "فَلسطينية" الذي يسعَى لتمكين المَرأَة مصرفياً ومالياً وتعزيز مشاركتها الإِقتصادية والإِجتماعية. بالإِضافَة إِلى برنامج "براعم" الموجه لشريحة الأَطفال بهدف تعزيز المَفهوم والوعي المصرِفي للأَطفال منذ الصغر تماشياً مع استراتيجيتنا ورؤيتنا ورؤية سلطة النَّقد الفَلسطينية في هذا الجانب.

وأشار الشوا الى قيام البنك بتجهيز أَول منطقة مخصصة للعب الأَطفال في مكتب الطيرة الجديد، مضيفاً بأن البنك سعمل على تجهيز أماكن للأطفال في جميع فروعه الرئيسية حتى نهاية العام وهو ما يتوافق مع استراتيجية الشمول المالي.

وقال الشوا بأن البنك على تطوِير خدماته الإِلكترونية بشَكل كبير، حيث أَصبحت الآن تضاهي الخدمات التي تقدمها أكبر البنوك العالمِية من خلال مساهمة تطبيق "بَنكي ع موبايلي" في التَّسهيل على المواطنين وعملاء البَنك من إِجراء عملياتِهم المصرفية عبر الهواتف الذكية بيسر وسهولة وأَمان، بالإِضافَة إِلَى خدمة الإِنترنت البنكي وخَدَمات إِلكترونية أُخرَى تم تطويرها بأيد وخبرات فلسطينية من خلال شركة PalPay إحدى شركات مجموعة بنك فلسطين التي عملت منذ العام 2010.

وبين الشوا بأنه على الرغم من الظُّروف الصعبة التي يشهدها الوطن إلا ان البنك لم يتوَقف يَوماً ما عن تنفيذ خطَطه التوسعية والتَّطويرية، حيث عزز ذلك من خلال افتتاح مكاتب تمثيلية لبنك فلسطين خارج الوطن؛ كان أولها مكتب في مركز دبي المالي العالمي، بدولة الامارات العربية المتحدة، والثاني في العاصمة التشيلية سنتياغو ليقوما بوظيفة التواصل مع الفلسطينيين المغتربين خارج الوطن وتشبيكهم للاستثمار في فلسطين. ويأتي ذلك جنباً الى جنب مع باكورة افتتاحاته التي تحققت مؤخراً في ضاحية البريد بمدينة القدس ليقدم خدمات مصرفية متميزة لأهلنا في داخل المدينة المقدسة.

من جانبه هنأ الشوا بنك فلسطين بافتتاح مكتبه الجديد، مشيداً بما يحتويه من مكان خاص ومساحة للعب للأطفال، وهو ينسجم مع استراتيجية سلطة النقد والجهاز المصرفي، بتعزيز الشمول المالي وتحقيق أعلى درجاته، بما في ذلك الاهتمام بتوعية الأطفال بالخدمات المصرفية وعمل القطاع المالي.

وقال محافظ سلطة النقد إن افتتاح هذا المكتب في حي الطيرة بمحافظة رام الله، هو استمرار لنهج واستراتيجية سلطة النقد في تعزيز انتشار فروع ومكاتب المصارف لتغطي كافة المناطق. وهناك مزيد من الجهود والاهتمام من قبل الجهاز المصرفي في هذا المجال. وأشاد المحافظ بحيوية بنك فلسطين وتنوع منتجاته ومساهماته، وتحقيقه نسب نمو مميزة من خلال توفيره خدمات متنوعة، وتواجده في جميع المحافظات الفلسطينية، بما في ذلك الريف والمناطق النائية، وإسهاماته الفاعلة في المسؤولية المجتمعية الموجهة خاصة إلى قطاعات المرأة، والتعليم، والصحة، والبيئة، ومعالجة الفقر، والثقافة والفنون.

كما أشار المحافظ إلى وسـام الاتحاد الذهبـي للإنجـاز، الذي منحه له اتحاد المصارف العربية، خلال المؤتمر المصرفي العربي لـعام 2018، الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، معتبراً أن هذا التكريم هو تكريم لفلسطين وشعبها المعطاء ومؤسسات دولتها التي تمثل سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المصرفي أحد أبرزها، حيث باتت هذه المؤسسات تضاهي مثيلاتها الدولية في المهنية والكفاءة والتطور.

من ناحيتها، أشادت د. ليلى غنام بالجهود التي يبذلها البنك بنشاطاته وتوسعه وجهوده في دعم المجتمع المحلي، بالاضافة الى دور الجهاز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت الى أن البنك هو أحد أهم الشركاء للمحافظة، ومن أهمها الدعم الذي قدمه البنك مؤخراً متمثلاً ببناء مبنى قسم غسيل الكلى في مجمع فلسطين الطبي بمحافظة رام الله، وانجاز وطني كبير لكل مؤسسة وفرد.

من جانبه أشاد المهندس موسى حديد بالجهود التي يقوم بها البنك وبالتعاون الذي يبديه دائماً مع بلدية رام الله، وقال حديد بأن المؤسسة مثل بنك فلسطين والتي قادرة على العمل في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وتقدم خدمات وتتوسع في فروعها وعملياتها تشكل انجازاً يحسب لهم، مهنئاً البنك على الافتتاح الجديد ومتمنياً له التوفيق.