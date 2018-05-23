ماهي رسالة الاحتلال من قصف غزة فجراً؟

جددت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء ، قصفها لعدة مواقع في قطاع غزة بحجج واهية, ولكن أرادت هذه المرة إيصال رسالة، وللمرة الثانية على التوالي من خلال قصفها لمراكب لا تشكل عليهم أي خطر سوى أنها قد تحمل رسالة إنسانية تزعزع صورة "إسرائيل" أمام العالم، وتُفشل أي محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة .

رسائل عدة أراد الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال قصف مركبين لكسر الحصار متواجدين في ميناء غزة جرى إعدادهما مؤخراً بعد قصف الاحتلال قبل عدة أسابيع لمركبين مماثلين إيصالها لكل من تخول له نفسه المخاطرة ومحاولة كسر سجن غزة .

رسالة في اتجاهين

المتحدث الرسمي باسم هيئة كسر الحصار عن غزة، أدهم أبو سلمية اعتبر أن استهداف الاحتلال لقوارب كسر الحصار عن غزة للمرة الثانية على التوالي خلال فترة وجيزة جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها قواته، كما أن مواصلة استهداف قوارب الصيد يسعى من خلاله إلى تقويض أي جهود جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً .

وبين أبو سلمية اليوم، أن الاحتلال ومن خلال قصفه يريد أن يقوض أي جهد لكسر الحصار قبل انطلاقته وبأقل الخسائر، ونوع الصواريخ الحارقة التي أطلقت صوبها كان هدفها الرئيسي تدمير المراكب بشكل كامل.

وتابع، أن رسالة قصف الليلة في اتجاهين أولها لمن هم في الداخل "غزة" وأرادوا أن يقومون بترتيب الاستعدادات، فسنقوم بإفشاله، أما الثانية فهي موجهة للخارج، لمن سيأتي عبر سفن كسر الحصار من الدنمارك، وكأنها تقول لهم أن مصيركم النار ولن نرحم أحداً وتهديد لهم لتقليل حجم المشاركة.

وحذر أبو سلمية، من محاولات الاحتلال لكل من يخول له نفسه كسر القطاع ومحاولة إبقاء غزة داخل السجن الكبير .

محاولة لقطع الطريق

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن التصعيد المتكرر على قطاع غزة، محاولة فشل جديدة لقطع الطريق على فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: التصعيد المتكرر على قطاع غزة هو استمرار للعدوان الصهيوني السافر على شعبنا ومحاولة فشل جديدة لقطع الطريق على فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت أهداف عدة في قطاع غزة، فيما استهدفت مركبين لكسر الحصار في ميناء غزة ما أدى لتدميرها بالكامل.