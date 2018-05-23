حماس: التصعيد "الإسرائيلي" محاولة فشل جديدة لقطع مسيرة العودة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أن التصعيد المتكرر على قطاع غزة، محاولة فشل جديدة لقطع الطريق على فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت أهداف عدة في قطاع غزة، فيما استهدفت زوارق الاحتلال مركبين للصيادين في ميناء غزة ما أدى لتدميرها بالكامل.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي: التصعيد المتكرر على قطاع غزة هو استمرار للعدوان الصهيوني السافر على شعبنا ومحاولة فشل جديدة لقطع الطريق على فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأضاف القانوع، أن التصعيد سيدفع شعبنا إلى مواصلة تظاهراته الشعبية بكل اقتدار وقوة وبشتى الوسائل والأدوات.