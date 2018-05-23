طائرات الاحتلال تقصف عدة اهداف في قطاع غزة

قصف طائرات وزوارق الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء ، اهداف عدة في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين.

وأفاد مراسلنا أن زوارق الاحتلال استهدفت مركبين للصيادين في ميناء غزة ما أدى لتدميرها بالكامل.

واشار إلى أن الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت موقع الشهيد أحمد الجعبري التابع لكتائب القسام ب6 صواريخ من نوع اف16 دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال نقطة رصد تابعة للقسام شرق المقبرة الشرقية بصاروخ واحد على الاقل من طائرة استطلاع.

وفي ذات السياق قال الناطق باسم جيش الاحتلال: ان طائرات جيشه الارهابي استهدف عدة مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على اختراق الحدود و اطلاق نار تجاه موقع عسكري للاحتلال واستخدام الطائرات الورقية الحارقة التي ادت لاشتعال الحرائق أمس في المستوطنات المحاذية للقطاع" وفقا لمزاعمه.