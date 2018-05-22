مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول إرسال بعثة دولية لحماية الفلسطينيين

بدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ببحث مشروع قرار تقدمت به الكويت وينص على نشر بعثة دولية في فلسطين ستكون معنية بحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات "الإسرائيلية".

وقال نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جونثات آلين، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء: "بدأنا المرحلة الأولية لبحث مشروع القرار، ولا أستطيع أن أضيف أي شيء آخر".

وأوضح آلين: "ثمة حاجة إلى وضوح أكثر حول بعض عناصر الوثيقة قبل اتخاذنا القرار بشأنها، واعتقد أن الدول الأخرى (في مجلس الأمن) تلتزم بموقف مماثل".

وأشار الدبلوماسي البريطاني، ردا على سؤال حول نقاط المشروع التي يجب توضيحها، إلى أن أعضاء مجلس الأمن يجب أن يعلموا بالتفاصيل ماذا ستمثل "البعثة الدولية المعنية بحماية المدنيين الفلسطينيين"، وأضاف: "لا يزال هذا الأمر حتى الآن غير واضح بالنسبة إلي".

من جانبه، أعلن مندوب بوليفيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ساتشا ليورينتي، عن "الدعم الكامل" لمشروع القرار الكويتي من قبل بلاده، إلا أنه أكد أيضا أن مناقشتها ستتطلب وقتا.