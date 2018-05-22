جلسات الكابنت ستنقل من اليوم وصاعدال تحت الارض والسبب ؟

ذكرت التلفزيون الاسرائيلي القناة الثانية بأن المجلس الامني المصغر في حكومة الاحتلال،" الكابنت" سينقل من اليوم وصاعدا اجتماعاته داخل مقر سري بني تحت الارض في مدينة القدس.

و قد تم تخصيص هذا المقر ليناقش الكابنت خاصة التواجد العسكري الايراني في سوريا ورد الفعل الايراني بعد الغاء الرئيس الامريكي ترامب الاتفاق النووي مع ايران.

وتم احالة المقر تحت الارض والطرق المؤدية لكاميرات مراقبه تعمل على مدار 24 ساعة.

وكشفت القناة "14" العبرية، عن عقد مجلس الوزراء "الإسرائيلي" المصغر "الكابينيت" لاجتماعين في الأسابيع الأخيرة، داخل مخبأ "سري وحساس ومحصن تحت الأرض" في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها، إن " الهدف من هذه الخطوة منع تسريب المعلومات والنقاشات".

وأوضحت أن "عدد الأشخاص الذين يمكنهم دخول المخبأ تحت الأرض محدود للغاية ويمنع عليهم اصطحاب هواتفهم حيث أصلا لا يوجد استقبال للشبكات الخلوية هناك".

ورفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو التعليق على هذه الانباء.