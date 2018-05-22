أوروبا تحذر "اسرائيل".. ترامب لن يبقى رئيسا لكم للأبد

حذر مسؤول اوروبي رفيع المستوى مسؤولين كبار في "اسرائيل" قائلً: "إن ترامب لن يبقى للابد رئيسا لامريكا واكثر دعما لإسرائيل".

و قال: "من الافضل لكم الا تستخفوا بدول أوروبا، فالدول الاوربية تتعرض لضغوط كبيرة من قبل الرأي العام الاوروبي ضد اسرائيل، و لا زالت اوروبا اكثر الدول تبادلا للتجارة مع اسرائيل، ولكن الشعوب الأوروبية اصبحت في مواقفها ضد اسرائيل وخاصة بعد احداث قطاع غزة".

ووفقا لمراسلة القناة الثانية العبرية، فإن موقف بريطانيا بفتح تحقيق في عمليات القتل التي قام بها جيش الاحتلال على حدود غزة خطوة تشير الى غضب الدول الاوربية العظمى بريطانيا والمانيا وفرنسا من "اسرائيل".

ووفقا للمراسلة، فالدول الاوروبية تحتضن الرئيس الايراني روحاني كرسالة موجهة لــ "اسرائيل".