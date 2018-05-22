صحيفة عبرية: ما يفعله عبد الفتاح السيسي تجاه غزة لم نشهده منذ أعوام

تطرقت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إلى قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان، قائلا إن ما يفعله السيسي تجاه غزة لم نشهده منذ أعوام.

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، أن "رفح، معبر المشاة الوحيد بين مصر وقطاع غزة لم يُفتح لمدة شهر كامل منذ سنوات عديدة".

وأشارت: "قال السيسي الجمعة الماضي إنه أصدر أوامره بأن يظل معبر رفح مفتوحا طوال شهر رمضان".

وقالت الصحيفة: "منذ 2013، دأبت مصر على فتح المعبر لمدة أيام قليلة كل عدة شهور".

وقبل قرار السيسي الأخير، كان معبر رفح مفتوحا لمدة أسبوع.

واستطردت جيروزاليم بوست: قرار مد فتح قطاع غزة لمدة شهر حدث بعد أيام قليلة من لقاء جمع بين زعيم حماس إسماعيل هنية ورئيس المخابرات عباس كامل".

وقال هنية، إن الفلسطينيين شاهدوا نتائج زيارته من خلال تلك الخطوات لافتا إلى قرار مصر بشأن رفح، بحسب الصحيفة.

واستدركت جيروزاليم بوست: "لكن هنية لم يقل إنه توصل إلى اتفاق ببقاء المعبر مفتوحا مقابل تهدئة حماس تصعيد المظاهرات على الحدود بين غزة وإسرائيل".

وشدد هنية على عدم وجود أي قرار بوقف المظاهرات الفلسطينية متعهدا باستمرارها.

ولفتت الصحيفة إلى الاحتجاجات أصبحت أقل حجما في الأيام القليلة الماضية.

وأردفت:" الإثنين الماضي، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 60 متظاهرا فلسطينيا وأصابوا ما يربوا عن 1000 بحسب أشرف القدرة المتحدة باسم وزارة الصحة في غزة".

ولفتت الصحيفة، إلى وجود عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة بينهم طلاب ورجال أعمال ومرضى في قائمة الانتظار للسفر من غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

وكان الرئيس السيسي أعلن في تدوينة عبر حسابه على تويتر، إنه أصدر توجيهاته للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت وسائل إعلام ذكرت أيضا أن القاهرة ستفرج عن معتقلين فلسطينيين في السجون المصرية قبل نهاية شهر رمضان.