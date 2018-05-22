مدن فرنسية ترفع العلم الفلسطيني على مبانيها دعما لشعبنا وقضيته العادلة

رفعت مدن فرنسية عديدة العلم الفلسطيني الى جانب العلم الفرنسي على مباني البلديات فيها، وذلك في بادرة تضامنية، ودعما لشعبنا الفلسطيني واحتفاء بشهداء مسيرات العودة السلمية في فلسطين.

ورفرف علم فلسطين على مبنى بلدية مدينة فيلنوف سان جورج، تعبيراً عن تضامن المدينة مع الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة، كما رفعت بلدية مدينة بورجونيه، العلم الفلسطيني في ساحتها الرئيسية، وكذلك رفعت مدينة كري الفرنسية علم فلسطين على واجهة مبنى البلدية الرئيسي مع لافتة وكتب عليها باللغة الفرنسية "دعماً للشعب الفلسطيني".

وقد وجه سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، تحياته لرؤساء البلديات ولأبناء هذه المدن على تضامنهم مع شعبنا وقضيتنا العادلة، مؤكداً تضامن هذه المدن مع الشعب الفلسطيني هو وقوف مع الحق ضد الباطل ومع الحرية ضد الاحتلال ومع العدل ضد الظلم، وأن هذه المواقف ليست غريبة عن أولئك المتمسكين بمبادئ الثورة الفرنسية الكبرى التي رسخت مبادئ الحرية والإخاء والمساواة، وأنها ليست غريبة على حركة التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني والتي تمارس دورها التضامني مع فلسطين منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي التي ساهمت بشكل فعال في رفع مكانة القضية الفلسطينية لأن تكون في صدارة القضايا الدولية التي يهتم بها الشعب الفرنسي ويمارسها.

وطالب الهرفي جميع التشكيلات البلدية والمحلية والاقليمية في العالم أجمع بالسير على خطى البلديات الفرنسية في التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه لتعزيز صموده على أرضه حتى تحقيق اهدافه الوطنية في العودة والحرية وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس، والتي ستساهم بقسط وافر في تقدم الانسانية وتطورها وسيرها باتجاه تعزيز القيم الانسانية العليا في العدل والحرية والسلام