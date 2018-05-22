هيئة المرأة تنتخب اغبارية عضواً في مجلس أمنائها وتكلفها مدير "سفراء القدس للسلام"

انتخبت هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام في الشرق الأوسط الدكتورة فاطمة اغبارية عضواً في مجلس أمنائها وكلفتها بمنصب مدير "سفراء القدس للسلام".

وقدمت اغبارية جزيل شكرها وامتنانها لهيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام لمنحها الثقة بانضمامها إلى مجلس أمناء الهيئة وتكليفها بمنصب مدير سفراء القدس للسلام.

وقالت اغبارية: "إن كنت تعمل بصدق وبدون مصالح شخصية، فأنت على يقين بان رب الناس يرى ويسمع، وأنك متصالح وصادق مع نفسك وأن الله سيكافئك ويسخر لك من يكافئك".

كما قدمت اغبارية جزيل شكرها للأستاذة عواطف آل الثنيان رئيسة الهيئة العالمية للتنمية والسلام في الشرق الأوسط على تكليفها بمنصب مدير "سفراء القدس للسلام".

وأثنت اغبارية على ما تبذله الأستاذ عواطف من جهود جبارة باقول: "من أي أبواب الثناء سندخل وبأي أبيات القصيد نعبر وفي كل لمسة من جودكم وأكفكم للمكرمات أسطر.. كنت وما زلت كسحابة معطاءه سقت الأرض فاخضرت.. كنت ولا زلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود فجزاك عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين.. وبارك الله لك وأسعدك أينما حطت بك الرحال".

الهيئة عبارة عن صرح نقابي مهني له تأثيره المحلي والعالمي، انشأه الاتحاد الدولي للإعلام الجديد (يونيم ) بأوهايو الامريكية يعمل على تنمية وتمكين والنهوض بالمرأة في مختلف المجالات واستجابة لمتطلبات التحولات التقنية الحديثة ومواكبة للابتكار والتجديد وتكريس مفهوم المشاركة الاجتماعية الجماعية والفردية بين المؤسسات والمنظمات الدولية.

وتستهدف الهيئة، "المرأة في مختلف القطاعات، والعاملين في المنظمات والهيئات الاقليمية والعالمية المتعلقة بالمرأة والطفولة والأسرة والمجتمعات العربية"، وتهدف إلى الارتقاء بالمرأة وتمكينها من الريادة والتميز لبناء مستقبل آمن، وتطوير أدوات العمل الإعلامي والتعاطي مــــع قضايا المرأة بشفافية، وتلبية تطلعاتها ودعم جميع الجهات المرتبطة داخليا وخارجيا ضمن استراتيجية القطب الشامل.



