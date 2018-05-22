الاحتلال: "150 ألف" منزل في مرمى النيران بدون حماية في الشمال

قالت صحيفة "جيرزاليم بوست" العبرية في تقرير لها اليوم الثلاثاء إن قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكرت أمس الاثنين أن هناك أكثر من 150 ألف منزل اسرائيلي يقع على بعد 100 كم من الحدود الشمالية "غير محمي" في حالة الهجمات.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن رئيس الجنة المالية في الكنيست موشيه غفني دعا وزارة المالية إلى وضع ميزانية فورية لتحديث نظام صاروخي في الشمال، حيث تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 5-6 مليار شيكل، وقال ممثل وزارة المالية إن 150 مليون شيكل فقط مخصصة لهذا الموضوع هذا العام.

وقال "غافني": "إننا نعتبرها مشكلة خطيرة لأن الحكومة الإسرائيلية ليست مستعدة لظاهرة نعيشها جميعًا، عندما يكون هناك نزاع في الجنوب نشغل جميع الأنظمة، لكن إذا لم يحدث ذلك ستكون هناك أضرار أكبر بكثير، لن نستسلم؛ يجب تنفيذ هذا في الشمال أيضاً"، وأضاف "غافني": "نصلي أن لن يحدث هذا، لكننا نعرف أن الشمال قد يتعرض للهجوم".

وأشارت الصحيفة أن "غولان فاخ" رئيس قسم التحصين في قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي قال إن التوصية هي أن تمول الدولة بالكامل المنازل على بعد أربعة أميال من الحدود الشمالية.

ونقلت الصحيفة عن "شألتيل رامبام" مدير التأهب للطوارئ في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قوله إن هناك 58 مدرسة في الشمال لا تزال بحاجة إلى التحصين.

وقال أحد ممثلي وزارة الصحة إن معظم مرافق المستشفى محصنة بالكامل، والمستشفيات التي لم تعد لديها خطط مع قيادة الجبهة الداخلية لضمان استمرار المرضى في الحصول على الرعاية في حالة الطوارئ.

وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع السابق عضو الكنيست عمير بيرتس (الاتحاد الصهيوني) حذر من أنه: "في نهاية المطاف، نعرّف قدرة المواطن الإسرائيلي على التعامل مع حالات الطوارئ من خلال سؤال واحد فقط: