الاحتلال يفرج عن القيادي في الجهاد الاسلامي طارق قعدان

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ الأسير طارق قعدان على حاجز الجلمة شمال جنين.

وكانت عائلة قعدان، أشارت إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت، أمس الاثنين، حكماً بسجن الشيخ طارق قعدان 7 شهور، وغرامة مالية 3 آلاف شيكل، ومن المقرر أن تنتهي المحكومية يوم غدٍ الثلاثاء.

واعتقل الأسير قعدان بتاريخ 13/نوفمبر/2017، وأجّل النظر في قضيته عدة مرات، ولا زال الاحتلال يهدد عائلته بتحويل ملفه إلى الاعتقال الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير قعدان خاض تجربة الاعتقال سابقاً على مدار 17 اعتقالاً، بما مجموعه 12 عاماً، وهو من بلدة عرابة بمدينة جنين..